Специалисты проанализировали отзывы жителей 78 российских городов и определили город с лучшим качеством жизни.

Чемпионом по качеству жизни стала Казань. Второе место у Грозного, на третьем Тюмень. Четвертое место у Краснодара, замыкает пятерку Москва. У Петербурга – шестое место, говорится в исследовании Финансового университета при правительстве РФ.В десятку вошли Иркутск, Севастополь, Уфа и Кемерово. Последние два места в рейтинге занимают Махачкала и Улан-Удэ.В ходе соцопроса жители городов оценивали состояние жилищного фонда, работу местных властей, благоустройство города, работу автодорожных служб и дорожной полиции, общественный транспорт, развитие образовательной и культурной инфраструктуры, качество медобслуживания, а также давали общую оценку положению дел в городе.