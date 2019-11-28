Годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака скончалась в московской больнице, не дождавшись операции. Трагическую новость сообщает издание со ссылкой на представителя ..

Годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака скончалась в московской больнице, не дождавшись операции. Трагическую новость сообщает издание "" со ссылкой на представителя инициативной группы Марину Десятскую.Жизненно важная операция должна была состояться в октябре или ноябре, но была перенесена на конец года из-за увольнения Каабака. Отмечается, что он является единственным в России трансплантологом, который проводит пересадку почек детям с небольшим весом.Напомним, об увольнении Каабака изНационального медицинского исследовательского центра здоровья стало известно несколько дней назад. Согласно официальной версии, причиной отстранения стало отсутствие нужных ставок в учреждении, передаетНовость об увольнении вызвала громкий скандал. Позднее министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что Михаил Кабаак вернется в исследовательский центр и займет должность руководителя группы трансплантации в отделении урологии, уточняет телеканал "".