Скорый фирменный поезд с вагонами нового модельного ряда совершил рейс из Москвы в Белгород.

Сообщается, что на поезде проехало более 600 человек. Состав нового поезда представляет из себя двухвагонный сцеп из плацкартных и купейных вагонов. Такая конструкция улучшает шумоизоляцию.В новых вагонах каждое место оснащено индивидуальными светильниками, USB-разъёмами и розетками.В туалетных комнатах появились сенсорные краны, а также электросушилки для рук.Для пассажиров с маленькими детьми добавили пеленальный столик, а в каждом вагоне установлена душевая кабина.В вагонах появились новые сервисные зоны с торговыми автоматами и питьевые аппараты с функцией фильтрации, нагрева и охлаждения воды.Кроме того для детей начала работать Библиотека юного путешественника. В ней представлены детские книги классических и современных авторов. Взять книгу для чтения в поездке можно бесплатно, обратившись к проводнику.