Выяснились новые подробности задержания Олега Лобанова - заместителя директора департамента природопользования администрации области.

Выяснились новые подробности задержания Олега Лобанова - заместителя директора департамента природопользования администрации области. Он подозревается в мошенничестве, сообщили в ивановском УМВД.Олега Лобанова сняли с поезда, когда он собирался ехать в Москву. Причина задержания - махинации с нефтепродуктами в то время, когда Лобанов работал в ивановской коммерческой структуре. Как сообщает один из ивановских интернет- порталов, фирма, к которой имел отношение Лобанов, похитила у поставщика битум. Ущерб - более миллиона рублей. В апреле прошлого года было возбуждено уголовное дело, сначала Лобанов проходил в качестве свидетеля, а в августе - уже в статусе подозреваемого. Кстати, в департаменте природопользования он возглавил отдел по обращению с отходами.