Пенсионер сообщил, что из его автомобиля неизвестные демонтировали и похитили аккумулятор...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Таганскому району задержали молодого человека, подозреваемого в краже имущества.В полицию поступило заявление от 78-летнего москвича. Пенсионер сообщил, что из принадлежащего ему автомобиля «ВАЗ-2104», припаркованного на Малой Калитниковской улице, неизвестные демонтировали и похитили аккумулятор.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Литовском бульваре задержали подозреваемого – 18-летнего жителя столицы. Установлено, что злоумышленник сбыл похищенный аккумулятор, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60