В ходе проверки четырех аптечных пунктов установлено, что их сотрудники реализовывали гражданам лекарственные препараты без рецепта и кассового чека...

Сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОНК УВД по СЗАО на северо-западе столицы выявили аптеки, осуществляющие безрецептурный отпуск лекарственных препаратов.Оперативникам поступило обращение от граждан, которые были обеспокоены скоплением наркозависимых лиц около аптек, расположенных в Северо-Западном округе столицы. Полицейские незамедлительно отреагировали на сигнал.В ходе проверки четырех аптечных пунктов установлено, что их сотрудники реализовывали гражданам лекарственные препараты без рецепта и кассового чека. Также выявлено неучтенное хранение лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, таких как Лирика, Тропикамид, Залдиар, а также установлены факты безрецептурного отпуска данных лекарственных средств.Из оборота изъято 716 флаконов лекарственного препарата Тропикамид, 86 флаконов Мидриацила, 1666 капсул препарата Лирика, 924 капсулы Прегабалина, 710 капсул Залдиара, 250 таблеток Баклосана и препараты Коделанов, Терпинкод, Коделак, Цикломед, «Пенталгин-Н, Нурофен Плюс, Седальгин Нео.По данным фактам возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении каждого юридического лица по признакам административного правонарушения, предусмотренного статьей 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)», в рамках которых проводятся административные расследования.Результаты административных расследований будут направлены в Арбитражный суд г. Москвы для принятия решений.За данное административное правонарушение юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем предусмотрена ответственность в виде наложения штрафа от 100 тысяч до 200 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.УНК ГУ МВД России по г. МосквеПресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56