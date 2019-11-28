Украинцы требуют расправы над Петром Порошенко. Большинство участников социологического опроса поддержали снятие неприкосновенности с политика. Судьба экс-президента может решиться в ближайшее время.

Украинцы требуют расправы над Петром Порошенко. Большинство участников социологического опроса поддержали снятие неприкосновенности с политика. Судьба экс-президента может решиться в ближайшее время.Большинство граждан поддержит Верховную раду, если она попросьбе прокуратуры лишит Порошенко неприкосновенности. Об этом говорят данныеопроса, который провел Киевский международный институт социологии.По данным исследователей, лишение Порошенко иммунитетаподдерживают 58% респондентов. Еще 16% "скорее поддерживают" такойшаг. Против выступили лишь 20% опрошенных.Неделю назад генпрокурор Украины Руслан Рябошапка допустилвозможность снятия неприкосновенности с пятого президента. Соответствующеепредставление будет подготовлено в ближайшие несколько недель, сообщил главанадзорного ведомства. Он подтвердил, что в прокуратуру и Государственное бюрорасследований поступил проект подозрения Порошенко.Сам бывший президент считает, что дело против него не стоитвыеденного яйца. По его словам, заказчиком уголовного преследования являетсякоманда бывшего президента Виктора Януковича.Перед Порошенко замаячил реальный арест имущества в связи с отмыванием средств при покупке Прямого и продаже Кузни на Рыбальском. К финишу давай уже— Анатолий Шарий (@anatoliisharii)фигурирует в 13 уголовных расследованиях.Речь идет о незаконном обогащении, отмывании преступных доходов, узурпациивласти, давления на суд. Пока бывший президент проходит в качестве свидетеля.Ранее эксперты говорили, что могут арестовать вначале 2020 года. Сам пятый президент пока демонстрирует спокойствие. Онактивно ездит за рубеж и встречается с местными политиками.