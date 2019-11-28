Певица Надежда Бабкина с каждым годом только хорошеет. По
словам специалиста, сохранять молодость 69-летней звезде помогают нетрадиционные
методы.
Певица Надежда Бабкина с каждым годом только хорошеет. По
словам специалиста, сохранять молодость 69-летней звезде помогают нетрадиционные
методы.
Надежда Бабкина выглядит намного моложе своих лет. Знаменитость
часто демонстрирует в соцсетях снимки, на которых кажется просто сногсшибательной.
Так, например, на днях поклонники обсуждали фото, на котором у вокалистки нет
ни одной морщины.
Естественно, артистку заподозрили в пластике, а также в
использовании ретуши. "Фотошоп жуткий", "Обе челюсти вставные… Все восхищаются
натянутой куклой… Ничего своего не осталось от Надежды Бабкиной… Только голос.
Ничего личного", – критиковали звезду обыватели.
Между тем косметолог Марият Мухина, которая, к слову,
известна в том числе из-за конфликта с шоуменом Бари Алибасовым, заступилась за
вокалистку. Она, как оказалась, лично знакома с . По словам специалиста, артистка и в жизни выглядит молодо.
"Ее биологический возраст не соответствует паспортному. И
как раз причина этой молодости в том, что она применяет на себе нетрадиционные
методы, в частности часто посещает Алтайский край. Еще она часто посещает Сочи,
где в санаториях практикует здоровый образ жизни, а еще санаторное лечение,
которое сказывается очень мощно на молодости кожи", – странно прокомментировала
ситуацию Марият.
28 Ноя 2019 в 12:19 PST
Косметолог Мухина также отметила, что на внешний вид влияет молодой муж Евгений Гор. "Мы знаем, что те женщины, мужья
которых младше, выглядят намного лучше, это по статистике", – заметила она.
Марият призналась, что сама состоит в браке с мужчиной, который на 16 лет ее
моложе. Эксперт заверила, что она отлично выглядит и о пластике не думает. Об
этом сообщает