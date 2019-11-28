Певица Надежда Бабкина с каждым годом только хорошеет. По словам специалиста, сохранять молодость 69-летней звезде помогают нетрадиционные методы.

Певица Надежда Бабкина с каждым годом только хорошеет. Пословам специалиста, сохранять молодость 69-летней звезде помогают нетрадиционныеметоды.Надежда Бабкина выглядит намного моложе своих лет. Знаменитостьчасто демонстрирует в соцсетях снимки, на которых кажется просто сногсшибательной.Так, например, на днях поклонники обсуждали фото, на котором у вокалистки нетни одной морщины.Естественно, артистку заподозрили в пластике, а также виспользовании ретуши. "Фотошоп жуткий", "Обе челюсти вставные… Все восхищаютсянатянутой куклой… Ничего своего не осталось от Надежды Бабкиной… Только голос.Ничего личного", – критиковали звезду обыватели.Между тем косметолог Марият Мухина, которая, к слову,известна в том числе из-за конфликта с шоуменом Бари Алибасовым, заступилась завокалистку. Она, как оказалась, лично знакома с . По словам специалиста, артистка и в жизни выглядит молодо."Ее биологический возраст не соответствует паспортному. Икак раз причина этой молодости в том, что она применяет на себе нетрадиционныеметоды, в частности часто посещает Алтайский край. Еще она часто посещает Сочи,где в санаториях практикует здоровый образ жизни, а еще санаторное лечение,которое сказывается очень мощно на молодости кожи", – странно прокомментироваласитуацию Марият.28 Ноя 2019 в 12:19 PSTКосметолог Мухина также отметила, что на внешний вид влияет молодой муж Евгений Гор. "Мы знаем, что те женщины, мужьякоторых младше, выглядят намного лучше, это по статистике", – заметила она.Марият призналась, что сама состоит в браке с мужчиной, который на 16 лет еемоложе. Эксперт заверила, что она отлично выглядит и о пластике не думает. Обэтом сообщает