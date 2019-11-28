В 2019 году в пяти регионах России появились новые достопримечательности, которые были придуманы местными жителями в рамках Всероссийского конкурса Культурный след.

В 2019 году в пяти регионах России появились новые достопримечательности, которые были придуманы местными жителями в рамках всероссийского конкурса "Культурный след". Всего организаторы получили около 600 заявок из 74 субъектов страны. После чего экспертный совет выбрал 5 идей, которые были реализованы профессиональными художниками.Марина Смирнова, автор проекта "Культурный след" рассказала: "Нам хотелось, чтобы новые достопримечательности возникали по инициативе местных жителей, чтобы люди сами думали, что они хотят увидеть в своих городах: какие памятники, какие арт-объекты, какие фестивали. И конечно, хотелось развивать внутренний туризм. Ведь всегда есть культурное наследие, всегда есть, что отметить. Нужно только достать эти смыслы и визуализировать. В этом и была задача: создать новые точки притяжения на карте России".В селе Лыково Владимирской области благодаря проекту был создан "Лыковский шишак" в виде шлема князя Ярослава Всеволодовича. В Оренбурге – памятник словарю Даля, в Калуге – арт-объект памяти оперной певицы Евлалии Кадминой. Скамейка со скульптурной композицией по мотивам сказки Гофмана "Щелкунчик" была торжественно открыта в Светлогорске, а в Ижевске был успешно установлен мемориал оружейникам Удмуртии.Руководитель проектов департамента общественных связей компании "Норникель" Занда Буслова отметила: "Очень важно, когда арт-объекты становятся точкой притяжения, обрастают легендами, вокруг них выстраиваются мероприятия. Проекты не просто застывают в виде скульптур, а продолжают жить, как это происходит в наших городах: в Норильске с нашим жирафом Нонием и "Вечной теплотой" на фасаде Публичной библиотеки, и в Мончегорске, когда арт-объект "Табуретка" стал знаковым местом для проведения одноименного международного поэтического фестиваля".27 ноября в Общественной палате Российской Федерации назвали имя автора и художника, чей арт-объект стал самым упоминаемым в СМИ. Победителем стал памятник словарю Даля, созданный Александром Сукмановым по задумке Игоря Храмова.Иван Сукманов, руководитель "Творческой мастерской Сукмановых": "Это заслуга всех людей, которые трудились над осуществлением конкурса и проекта. Памятник был установлен в центре Оренбурга, присутствовал губернатор, мэр, вся общественность, блогеры, СМИ. То ест было такое масштабное, массовое открытие. Надеемся, что гости и жители города будут радоваться наличию этого памятника".После церемонии награждения гости также успели обсудить стратегию культурного развития регионов по инициативе местных жителей и выразили надежду, что в следующем сезоне конкурс "Культурный след" продолжит развивать гражданское общество в этом же направлении.