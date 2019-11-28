Самолет
министра обороны Сергея Шойгу не смог приземлиться в Бишкеке. 28 ноября в
столице Киргизии состоялось заседание совета глав военных ведомств стран,
состоящих в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Самолет
министра обороны Сергея Шойгу не смог приземлиться в Бишкеке. 28 ноября в
столице Киргизии состоялось заседание совета глав военных ведомств стран,
состоящих в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
В
итоге лайнер приземлился в Алма-Ате, которая расположена в соседствующем с
Киргизией Казахстане. Расстояние между Бишкеком и Алма-Атой чуть более 200 километров.
В аэропорту Бишкека сообщили, что из-за ужасных погодных условий
– тумана и высокой влажности – президентский
самолет также хотели направить в Алма-Ату. Однако борт номер один пошел на
второй круг, передает .
Пилот
президента России Владимира Путина сказал "посажу" и показал чудеса
профессионального мастерства, филигранно приземлившись в Бишкеке, чуть ли не на ощупь.
28 Ноя 2019 в 3:02 PST
Данную
информацию подтвердил пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Да. Это так. Но были
соблюдены все допуски для президентского самолета", — поделился представитель Кремля.
прибыл к месту проведения саммита ОДКБ на Aurus.
В своем выступлении российский лидер поблагодарил страны-партнеры за поддержку
идеи участия военных контингентов всех государств-членов ОДКБ в Параде Победы в
Москве.