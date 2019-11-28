Самолет министра обороны Сергея Шойгу не смог приземлиться в Бишкеке. 28 ноября в столице Киргизии состоялось заседание совета глав военных ведомств стран, состоящих в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Самолетминистра обороны Сергея Шойгу не смог приземлиться в Бишкеке. 28 ноября встолице Киргизии состоялось заседание совета глав военных ведомств стран,состоящих в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).итоге лайнер приземлился в Алма-Ате, которая расположена в соседствующем сКиргизией Казахстане. Расстояние между Бишкеком и Алма-Атой чуть более 200 километров.В аэропорту Бишкека сообщили, что из-за ужасных погодных условий– тумана и высокой влажности – президентскийсамолет также хотели направить в Алма-Ату. Однако борт номер один пошел навторой круг, передает .Пилотпрезидента России Владимира Путина сказал "посажу" и показал чудесапрофессионального мастерства, филигранно приземлившись в Бишкеке, чуть ли не на ощупь.28 Ноя 2019 в 3:02 PSTДаннуюинформацию подтвердил пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Да. Это так. Но былисоблюдены все допуски для президентского самолета", — поделился представитель Кремля.прибыл к месту проведения саммита ОДКБ на Aurus.В своем выступлении российский лидер поблагодарил страны-партнеры за поддержкуидеи участия военных контингентов всех государств-членов ОДКБ в Параде Победы вМоскве.