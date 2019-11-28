В течение полугода российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан находятся в ливийской тюрьме Митига, но до сих пор им не предъявлено никаких обвинений. Однако, как сообщают СМИ, это не помешало бывшему советнику Высшего государственного совета Ливии Ашрафу Шаху заявить в интервью Аль-Джазире, что российские пленники являются настоящим доказательством присутствия в стране ЧВК Вагнера.
В течение полугода российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан находятся в ливийской тюрьме "Митига", но до сих пор им не предъявлено никаких обвинений. Однако, как сообщают СМИ, это не помешало бывшему советнику Высшего государственного совета Ливии Ашрафу Шаху заявить в интервью "Аль-Джазире", что российские пленники являются настоящим доказательством присутствия в стране ЧВК "Вагнера".
Шах представляет интересы боевиков, находящихся в составе
так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Он сообщил, что расследование
признало социологов участниками боевых действий на стороне Ливийской
национальной армии, пишет .
При этом он умолчал, что россияне приехали в Ливию по
приглашению его бывшего начальника, председателя Госсовета Ливии Шаха Халеды
аль-Мишри. Не привел он и доказательств участия социологов в боевых действиях,
если только не счел таковым их посещение второго сына убитого ливийского лидера
Муаммара Каддафи в Зинтане.
Сам аль-Мишри прокомментировал задержание социологов на
манер "генрокурора" от ПНС Ас-Садика аль-Сура, заявившего: "Карре виднее, за
что их задержали".
Иначе говоря, главарь группировки RADA Абд аль Рауф Карра,
контролирующий тюрьму "Митига", в курсе, чем "провинились" россияне. Однако им
самим боевик никаких обвинений не выдвинул.
Скорее всего, причина кроется в том, что ливийские
террористы действуют по указке Вашингтона. Ранее глава "МВД" ПНС Ливии Фатхи
Башаги во время поездки в Соединенные Штаты назвал социологов бойцами ЧВК
"Вагнер", хотя раньше говорил, что они якобы вмешивались в несуществующие
выборы президента Ливии.
При задержании сотрудников Фонда защиты национальных
ценностей Шугалея и Суэйфана присутствовали двое американцев, назвавшихся
сотрудниками ЦРУ, отмечали СМИ. Один из них заявил: "В этой стране социологией
имеем право заниматься только мы".
При этом глава ФЗНЦ Александр Малькевич полагает, что
социологов пленили из-за недовольства властей Триполи промежуточными
результатами их исследований, показавших поддержку ПНС на уровне статистической
погрешности.
Напомним, в настоящее время Правительство национального
согласия, признанное только 12 странами-членами ООН и фактически состоящее из
множества бандформирований, занимает северо-западную часть Ливии, в то время
как всенародно избранная Палата представителей обосновалась в Тобруке. С 2015
года Ливийская национальная армия фельдмаршала Хафтара проводит
антитеррористическую операцию с целью освобождения Ливии от боевиков ПНС.