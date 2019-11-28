В течение полугода российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан находятся в ливийской тюрьме Митига, но до сих пор им не предъявлено никаких обвинений. Однако, как сообщают СМИ, это не помешало бывшему советнику Высшего государственного совета Ливии Ашрафу Шаху заявить в интервью Аль-Джазире, что российские пленники являются настоящим доказательством присутствия в стране ЧВК Вагнера.

В течение полугода российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан находятся в ливийской тюрьме "Митига", но до сих пор им не предъявлено никаких обвинений. Однако, как сообщают СМИ, это не помешало бывшему советнику Высшего государственного совета Ливии Ашрафу Шаху заявить в интервью "Аль-Джазире", что российские пленники являются настоящим доказательством присутствия в стране ЧВК "Вагнера".Шах представляет интересы боевиков, находящихся в составетак называемого Правительства национального согласия (ПНС). Он сообщил, что расследованиепризнало социологов участниками боевых действий на стороне Ливийскойнациональной армии, пишет .При этом он умолчал, что россияне приехали в Ливию поприглашению его бывшего начальника, председателя Госсовета Ливии Шаха Халедыаль-Мишри. Не привел он и доказательств участия социологов в боевых действиях,если только не счел таковым их посещение второго сына убитого ливийского лидераМуаммара Каддафи в Зинтане.Сам аль-Мишри прокомментировал задержание социологов наманер "генрокурора" от ПНС Ас-Садика аль-Сура, заявившего: "Карре виднее, зачто их задержали".Иначе говоря, главарь группировки RADA Абд аль Рауф Карра,контролирующий тюрьму "Митига", в курсе, чем "провинились" россияне. Однако имсамим боевик никаких обвинений не выдвинул.Скорее всего, причина кроется в том, что ливийскиетеррористы действуют по указке Вашингтона. Ранее глава "МВД" ПНС Ливии ФатхиБашаги во время поездки в Соединенные Штаты назвал социологов бойцами ЧВК"Вагнер", хотя раньше говорил, что они якобы вмешивались в несуществующиевыборы президента Ливии.При задержании сотрудников Фонда защиты национальныхценностей Шугалея и Суэйфана присутствовали двое американцев, назвавшихсясотрудниками ЦРУ, отмечали СМИ. Один из них заявил: "В этой стране социологиейимеем право заниматься только мы".При этом глава ФЗНЦ Александр Малькевич полагает, чтосоциологов пленили из-за недовольства властей Триполи промежуточнымирезультатами их исследований, показавших поддержку ПНС на уровне статистическойпогрешности.Напомним, в настоящее время Правительство национальногосогласия, признанное только 12 странами-членами ООН и фактически состоящее измножества бандформирований, занимает северо-западную часть Ливии, в то времякак всенародно избранная Палата представителей обосновалась в Тобруке. С 2015года Ливийская национальная армия фельдмаршала Хафтара проводитантитеррористическую операцию с целью освобождения Ливии от боевиков ПНС.