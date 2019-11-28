В подмосковной Истре местный житель обнаружил полуживого кота на помойке. Неизвестный изувечил животное, поместил в пакет и выбросил в мусорный бак. Неравнодушный мужчина отвез кота к ..

В подмосковной Истре местный житель обнаружил полуживого кота на помойке. Неизвестный изувечил животное, поместил в пакет и выбросил в мусорный бак.Неравнодушный мужчина отвез кота к ветеринару. "Врачи диагностировали у него переломы хвоста, который в итоге ампутировали. Внутренние органы очень сильно задеты. Видимо, животному были нанесены удары какими-то острыми предметами", – рассказал местный житель.Ветеринару удалось спасти животное, однако его состояние по-прежнему остается тяжелым. Мужчина заявил, что хочет найти обидчика кота и привлечь его к ответственности, передает .