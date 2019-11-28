В Ленинградской области следователи разбираются в обстоятельствах гибели девятиклассника. Парень лежал в больнице с подозрением на гастрит, но врачи ничего у него не нашли. Спустя неделю ..

В Ленинградской области следователи разбираются в обстоятельствах гибели девятиклассника. Парень лежал в больнице с подозрением на гастрит, но врачи ничего у него не нашли.Спустя неделю после выписки подростку неожиданно стало плохо. Прибывший по вызову медик сделал школьнику укол, после этого паренек перестал подавать признаки жизни и через полчаса умер. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о "причинении смерти по неосторожности", пишет .