Житель подмосковной Истры собирался утилизировать отходы, но подойдя к мусорному баку, услышал жалобные стоны в одном из мешков. Мужчина пришел в ужас от увиденного: перебитый кот черного ..

Житель подмосковной Истры собирался утилизировать отходы, но подойдя к мусорному баку, услышал жалобные стоны в одном из мешков. Мужчина пришел в ужас от увиденного: перебитый кот черного окраса жалобно мяукал от боли.Неравнодушный гражданин незамедлительно отправился с котиком в ветклинику. "Врачи диагностировали у него переломы хвоста, который в итоге ампутировали. Внутренние органы очень сильно задеты. Видимо, животному были нанесены удары какими-то острыми предметами", – цитирует мужчину . Ветврачи несколько часов боролись за жизнь животного. Операция была проведена успешно, однако состояние кота о по-прежнему тяжелое. Житель Истры планирует обратиться в правоохранительные органы с заявлением по факту жестокого обращения с животным.