До запуска железнодорожного сообщения через Керченский пролив остается меньше месяца. Билеты на поезда, которые пройдут по Крымскому мосту, расходятся, как горячие пирожки. Несмотря на то, что надежность и безопасность переправы неоднократно была доказана, до сих пор существуют опасения, что ее конструкции не выдержат веса многотонных составов.

До запуска железнодорожного сообщения через Керченский пролив остается меньше месяца. Билеты на поезда, которые пройдут по Крымскому мосту, расходятся, как горячие пирожки. Несмотря на то, что надежность и безопасность переправы неоднократно была доказана, до сих пор существуют опасения, что ее конструкции не выдержат веса многотонных составов.На вопрос устойчивости Крымского моста обратил вниманиепользователь Сети с ником Галенко Николай. По его мнению, конструкции переправыпод угрозой, и проблему необходимо решать."Мост нужно подвязать на понтоны, иначе утонет, тогдапридется вплавь. Не сомневаюсь, что мост пригодится, но поездам лучше неездить, завалят", – прокомментировал он одну из статей на украинскомпортале "Обозреватель".Другие пользователи отнеслись к высказыванию Галенко сиронией. "А что Медовар молчит по этому поводу?" – задалсяриторическим вопросом комментатор Александрович Валера.Российский гидролог Юрий Медовар получил известность своимипрогнозами про Крымский мост. Сначала он утверждал, что построить переправу вКерченском проливе невозможно. Когда пролеты моста вознеслись над воднойгладью, он включил новую пластинку: дескать, долго конструкция не простоит.Причины ученый выдвигал самые разные. То в его богатомвоображении проседал, то его уничтожали грязевые вулканы. Переправаже продолжает горделиво возвышаться над Керченским проливом, словно высмеиваявсех недоброжелателей. И будет стоять еще очень долго: минимум сто лет, гарантируютстроители.Движение поездов по начнется 23декабря. В этот день пассажирский состав отправится по маршруту Санкт-Петербург– Севастополь. На следующий день выдвинется поезд из Москвы. Конечной точкойего маршрута станет Симферополь.