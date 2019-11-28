Президент России Владимир Путин принял в Санкт-Петербурге главу Союза европейских футбольных ассоциаций Александера Чеферина. Спортивный функционер заявил, что чемпионат мира-2018 был организован идеально, поэтому он не сомневается в способности нашей страны проводить крупные турниры.

Президент России Владимир Путин принял в Санкт-Петербурге главу Союза европейских футбольных ассоциаций Александера Чеферина. Спортивный функционер заявил, что чемпионат мира-2018 был организован идеально, поэтому он не сомневается в способности нашей страны проводить крупные турниры."Кубок мира был организован идеально. И я уверен в способности России организовывать такого рода мероприятия на высочайшем уровне", – приводит слова Чеферина ТАСС.В свою очередь Владимир Путин заявил, что Россия сделает все, чтобы не подвести болельщиков, футболистов и Союз европейских футбольных ассоциаций и проведет чемпионат Европы-2020 на высшем уровне. "Вы дали высокую оценку возможностям России по проведению крупных международных соревнований. Сделаем все, чтобы не подвести вас, не подвести болельщиков, игроков", – отметил президент страны.Кроме того, Путин напомнил Чеферину, кто стал первым победителем чемпионата Европы. "Для нас это имеет большое значение, потому что, когда 60 лет назад проводился первый чемпионат Европы, выиграла сборная Советского Союза", – добавил Путин.Напомним, что чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских странах. Часть матчей турнира примет Санкт-Петербург.