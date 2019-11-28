Президент России Владимир Путин в беседе с жителями Санкт-Петербурга, которая состоялась после церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину, посоветовал не зацикливаться на украинской проблематике.

Президент России Владимир Путин в беседе с жителями Санкт-Петербурга, которая состоялась после церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину, посоветовал не зацикливаться на украинской проблематике.Как передает "Интерфакс", это произошло после того, как один из горожан, обращаясь к руководителю страны, изложил ряд своих соображений по разным вопросам, в том, числе и по Украине. На что президент России ответил ему: "Что ж вы все об Украине, надо и о себе подумать".Тем самым Владимир Путин солидаризировался с точкой зрения ряда аналитиков о том, что украинская тематика стала занимать в российских средствах массовой информации слишком много места и времени.На встрече с главой государства другой мужчина, житель дома на улице Еремеева, 7 обратился к президенту РФ с просьбой разобраться с тем, что, расселив дом, "дали на четыре семьи трехкомнатную квартиру".Лидер страны отметил, что необходимо разобраться в каких условиях жили люди: "улучшили или ухудшили свои условия" и поручил губернатору Санкт- Петербурга Александру Беглову курировать ситуацию.