В Москве девушка выбила стекло в машине и ударила стража порядка. Пострадавший был вынужден обратиться за помощью к медикам, передает . Инцидент произошел в среду, 27 ноября. Пьяную ..

В Москве девушка выбила стекло в машине и ударила стража порядка. Пострадавший был вынужден обратиться за помощью к медикам, передает "".Инцидент произошел в среду, 27 ноября. Пьяную москвичку задержали за мелкое хулиганство и доставили в ОВД Мещанского района. В отделении полиции она ударила правоохранителя в область правого уха. После этого во время поездки на медицинское освидетельствование девушка разбила стекло служебной машины, сообщает .