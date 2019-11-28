В столице 27 ноября девушка выбила стекло в машине и ударила стража порядка. Пострадавший был вынужден обратиться за помощью к медикам, передает . Пьяную дебоширку задержали за мелкое ..

В столице 27 ноября девушка выбила стекло в машине и ударила стража порядка. Пострадавший был вынужден обратиться за помощью к медикам, передает "".Пьяную дебоширку задержали за мелкое хулиганство и доставили в ОВД Мещанского района. В отделении полиции она ударила правоохранителя в область правого уха. После этого во время поездки на медицинское освидетельствование девушка разбила стекло служебной машины, сообщает .