Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов рассказал о существовании пяти сценариев реинтеграции Донбасса. В России с иронией отнеслись к этой информации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов рассказал о существовании пяти сценариев реинтеграции Донбасса. В России с иронией отнеслись к этой информации.Скептики, полагавшие, что украинские власти понятия не имеют, каким образом им возвращать Донбасс, оказались посрамлены. Как оказалось, у Киева есть целых пять планов, работа над которыми продолжается.Этим секретом с публикой поделился секретарь СНБО Алексей Данилов. С сожалением он отметил, что не может придать огласке детали ни одного из них. Но намекнул, что о капитуляции речи не идет ни в одном из сценариев. "Мы обязательно вернем границы Донецкой и Луганской областей, и мы обязательно вернем наш Крым", – цитирует РИА Новости украинского чиновника.Туманные обещания, сдобренные совсем невыполнимой угрозой захвата крымского полуострова, для многих комментаторов стали ясным сигналом, что речь идет не о настоящих планах, а об очередных мечтаниях. И единственный эффект, который может возыметь эта работа, будет иметь эффект информационного шума."Думаю, эти заявления – некий тендер на лучшего исполнителя проекта по "возвращению Крыма" и "капитуляции" Донбасса. Победитель "конкурса" получит солидное финансирование, славу и внимание СМИ", – цитирует депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека.Материал дополняется.