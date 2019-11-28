Татьяна Буланова дала откровенное интервью. Популярная певица рассказала об инциденте с коллегой, артисткой Натальей Власовой.

Татьяна Буланова дала откровенное интервью. Популярная певица рассказала об инциденте с коллегой, артисткой Натальей Власовой.За плечами Татьяны Булановой осталось два брака: первый – с Николаем Тагриным, с которым до сих пор они работают вместе, и второй – с экс-футболистом Владиславом Радимовым. Развод со спортсменом сопровождался публикациями в СМИ, а когда стало известно, что после расставания Татьяна и Владислав продолжают жить вместе, поклонники понадеялись, что те еще сойдутся.Однако Буланова дала понять, что это решительно невозможно. "Это был технический момент. На самом деле повторилась та же ситуация, что и с первым мужем. Когда мы с Колей разошлись, он какое-то время жил у меня, потому что у него шел ремонт. Так же и с Владом. Любой развод – всегда тяжело, но у меня такой характер, когда решение принято, то уже назад дороги нет. Дважды в одну реку не входят, это точно могу сказать", – категорично заявила исполнительница.17 Ноя 2019 в 6:55 PSTМатериал дополняется