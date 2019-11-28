Американские специалисты высказались об интервальном
голодании. О подводных камнях модной диеты рассказала доктор
наук, преподаватель факультета диетологии в Университете Алабамы Кортни Петерсон.
Американские специалисты высказались об интервальном
голодании. О "подводных камнях" модной диеты рассказала доктор
наук, преподаватель факультета диетологии в Университете Алабамы Кортни Петерсон.
Интервальное
голодание считается сегодня едва ли не самым эффективным и безопасным средством
похудения. Согласно этому методу приема пищи, человек ничего не ест один день,
зато потом несколько дней ни в чем себе не отказывает.
Есть мнение, что
такой способ – намного легче, чем ежедневные ограничения в еде. Петерсон сообщила,
так ли это на самом деле. Оказывается,
процент тех, кто не выдерживает интервальной диеты, намного выше, чем тех, кто
прерывает любой другой план ограниченного питания, передает .
Эксперт компетентно заявила, что ничего не
есть весь день, даже раз в неделю, очень трудно. Эксперт добавила, что эффект
от интервальной диеты в плане снижения веса точно такой же, как от обычной
диеты с ограничением ежедневного количества съедаемых калорий.
Другими словами, если есть каждый день, но
понемногу, результат будет тот же, как если мучить себя голодом целые сутки, а
на следующий день съесть пиццу или торт. Врачи рекомендуют интервальную диету только
тем, кто психологически не может заставить себя меньше есть.
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