Американские специалисты высказались об интервальном голодании. О подводных камнях модной диеты рассказала доктор наук, преподаватель факультета диетологии в Университете Алабамы Кортни Петерсон.

Американские специалисты высказались об интервальномголодании. О "подводных камнях" модной диеты рассказала докторнаук, преподаватель факультета диетологии в Университете Алабамы Кортни Петерсон.Интервальноеголодание считается сегодня едва ли не самым эффективным и безопасным средствомпохудения. Согласно этому методу приема пищи, человек ничего не ест один день,зато потом несколько дней ни в чем себе не отказывает.Есть мнение, чтотакой способ – намного легче, чем ежедневные ограничения в еде. Петерсон сообщила,так ли это на самом деле. Оказывается,процент тех, кто не выдерживает интервальной диеты, намного выше, чем тех, ктопрерывает любой другой план ограниченного питания, передает .Эксперт компетентно заявила, что ничего неесть весь день, даже раз в неделю, очень трудно. Эксперт добавила, что эффектот интервальной диеты в плане снижения веса точно такой же, как от обычнойдиеты с ограничением ежедневного количества съедаемых калорий.Другими словами, если есть каждый день, нопонемногу, результат будет тот же, как если мучить себя голодом целые сутки, ана следующий день съесть пиццу или торт. Врачи рекомендуют интервальную диету толькотем, кто психологически не может заставить себя меньше есть.Материал дополняется