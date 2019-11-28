В ночь на четверг, 28 ноября, в Карелии произошел серьезный пожар. В поселке Повенец Медвежьегорского района загорелся частный дом. В результате погиб шестилетний ребенок. Мать малыша была ..

В ночь на четверг, 28 ноября, в Карелии произошел серьезный пожар. В поселке Повенец Медвежьегорского района загорелся частный дом. В результате погиб шестилетний ребенок. Мать малыша была доставлена в больницу.Точные причины возгорания устанавливают специалисты. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", передает .