На Урале случилась леденящая кровь трагедия. Религиозные фанатики зверски убили собственного ребенка, а труп закопали в городском парке.

На Урале случилась леденящая кровь трагедия. Религиозные фанатики зверски убили собственного ребенка, а труп закопали в городском парке.Тело нашли в Екатеринбурге в паркеимени 50-летия ВЛКСМ. Мальчику было девять лет. Чересчур набожные верующие родители пытались, по всей видимости, изгнать из ребенка бесов. Непутевые мама с папой слишком увлеклись процессом и в итоге мальчик скончался.Как сообщает , следователи уже провели обыск в квартире, где жила семья. В ходе работ были обнаружены плетка и библия. Отца ребенка задержали, а мать, гражданка Белоруссии, подалась в бега. Сейчас ее пытаются найти.Газета "" отмечает, что женщина ранее находилась под пристальным наблюдением врачей-психиатров. Она лежала в специализированной больнице в Екатеринбурге. Тем не менее, диагноз не уточнили.Тревогу из-за пропавшего мальчика подняла сестра матери погибшего ребенка. Женщина рассказала родственнице о том, что сделала с сыном во время встречи дам в Белоруссии."У той возникли вопросы, она стала спрашивать ее о том, где сын. В ответона сообщила, что они с соседкой убили ребенка и закопали в лесу рядом созером. Причем это произошло еще в октябре", – рассказал журналистам источник в правоохранительных органах.