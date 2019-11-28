В Москве в спорткомплексе ЦСКА завершился первый чемпионат мира по всестилевому каратэ и первенство мира (IASKF). В турнире приняли участие около 1500 спортсменов из 36 стран – Швейцарии, Турции, Китая, Польши, Японии, Индии, Сербии, Камеруна и других. Россияне стали лучшими в командном зачете.

В Москве в спорткомплексе ЦСКА завершился первый чемпионат мира по всестилевому каратэ и первенство мира (IASKF). В турнире приняли участие около 1500 спортсменов из 36 стран – Швейцарии, Турции, Китая, Польши, Японии, Индии, Сербии, Камеруна и других. Россияне стали лучшими в командном зачете.В состав каждой сборной входили бойцы, представляющие множество видов и школ каратэ. Всего на чемпионате выступили представители около 40 стилей этого японского единоборства. Национальная команда России стала первой в командном зачете, а в ее составе особенно отличились представители клуба "Ашихара-каратэ АРЕТИ". 10 спортсменом этого направления завоевали 6 медалей из которых 2 золотые.При этом две награды завоевали тренеры клуба в категории "Ветераны". Отличились главный тренер сборной команды России по Ашихара-каратэ Валерий Рыжков (65 лет), выигравший бронзу, и наставник сборной Наталья Шалаева (49 лет), на чьем счету золото.Медалистов поздравил основатель клуба "Ашихара-каратэ АРЕТИ", президент одноименной Группы компаний Игорь Макаров: "Воспитанники клуба "Ашихара-каратэ АРЕТИ" уже давно стали костяком сборной команды России по Ашихара-каратэ, по праву завоевавшей звание одной из самых сильных в мире"."Поздравляя спортсменов с медалями, желаю нашему клубу и всем представителям Ашихара-каратэ дальнейших успехов и роста профессионального мастерства," — отметил Игорь Макаров, которому в 2005 году присвоили почетный третий дан за продвижение этого стиля в России.