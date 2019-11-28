В Дагестане сотрудники ФСБ, Следственного комитета и МВД пресекли деятельность особо опасной банды. Группировка действовала на территории республики на протяжении восьми лет. На счету ..

В Дагестане сотрудники ФСБ, Следственного комитета и МВД пресекли деятельность особо опасной банды. Группировка действовала на территории республики на протяжении восьми лет.На счету преступников серия убийств, похищения людей, вымогательства, грабежи и разбои. По данным , в ОПГ входили 250 человек, среди них – сотрудники полиции, адвокаты, члены террористического подполья. Основные организаторы и исполнители преступлений уже взяты под стражу, а скрывшиеся головорезы объявлены в розыск.