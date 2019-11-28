Пара российских Ту-95МС провела плановый полет над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, сообщает Министерство обороны РФ. Военные уточняют, что в пути стратегические ракетоносцы сопровождали истребители Су-35С и самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Пара российских Ту-95МС провела плановый полет над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, сообщает Министерство обороны РФ. Военные уточняют, что в пути стратегические ракетоносцы сопровождали истребители Су-35С и самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.На некоторых участках маршрута к российским самолетам подлетали южнокорейские истребители F-16 и F-15, а также японские F-2.В общей сложности Ту-95МС проведи в воздухе 10 часов. В Минобороны особо уточнили, что полет проводился в нейтральном пространстве с соблюдением всех международных правил.Ту-95МС – один из крупнейших боевых самолетов: взлетный вес — до 185 тонн, максимальная скорость — до 830 километров в час. Предельная дальность полета с грузом около 9 тонн составляет более 10 тысяч километров. Основное вооружение – высокоточные крылатые ракеты Х-101.