Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене не выступит на турнире в шотландском Глазго, который состоится 15 февраля 2020 года. Организаторы соревнований приняли решение исключить россиянку из списка участников.

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене не выступит на турнире в шотландском Глазго, который состоится 15 февраля 2020 года. Организаторы соревнований приняли решение исключить россиянку из списка участников."Нам пришел отказ из Глазго, организаторы турнира вычеркнули Машу из числа участниц. Они объяснили свое решение тем, что Ласицкене может не получить вовремя необходимый для выступления нейтральный статус", – приводит слова менеджера спортсменки Ольги Назаровой ТАСС.Напомним, что россияне из-за санкций, наложенных на Всероссийскую федерацию легкой атлетики, выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе.