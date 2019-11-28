Александровцы протестуют против несанкционированных свалок, ввоза московского мусора, александровского полигона.

Активисты движения "" подали административный иск в Александровский городской суд об обжаловании отказа администрации района в проведении митинга. Его планировалось провести 1 декабря на Советской площади города. Администрация отказала активистам, сославшись на положения постановления губернатора от 29.12.2012.Напомним, александровцы протестуют против несанкционированных свалок, ввоза московского мусора, александровского полигона. По словам людей, у них накопилось множество вопросов не только к местным, но и к областным властям.