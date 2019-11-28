Прическа Анастасии Волочковой оставляет желать лучшего из-за возможных проблем со здоровьем. Бывшей приме Большого театра стоит обратиться к специалисту, считает эксперт.

Прическа Анастасии Волочковой оставляет желать лучшего из-завозможных проблем со здоровьем. Бывшей приме Большого театра стоит обратиться кспециалисту, считает эксперт.Злопыхатели постоянно критикуют танцовщицу за любовь к шпагатами откровенным фотосессиям. Также Анастасии Волочковой достается за сальные, по мнениюзавистников, волосы."Опять голова в безобразном состоянии, ну приведите ее впорядок!" – распекают отставную приму обыватели.Между тем косметолог Татьяна Брызгалина считает, что стоит прислушаться к недругам, ведь даже Цицерон когда-то говорил,что враги всегда говорят правду, друзья – никогда. По словам специалиста,неопрятный вид у волос может быть из-за проблем со здоровьем."Нужно обратиться к трихологу и уже точно определитьпричину. Чаще всего это жирная себорея, дерматологическое заболевание, котороелечит доктор. Жирность головы нередко сопровождает перхоть", – пояснил эксперт.27 Ноя 2019 в 9:55 PSTКосметолог отметил, что слишком активная работа сальных железвозникает из-за неверно подобранной краски для волос, агрессивных средств дляухода, а также из-за нарушения обменных процессов в организме. К примеру, у может быть недостаток железа. Звезде балета в срочном порядке надо к врачу.Татьяна Брызгалина не исключает, что танцовщица намереносоздает эффект "грязных" волос. Возможно, звезде нравится ее внешний вид. Известныслучаи, когда голливудские звезды, например, специально отращивали волосы наподмышках.