Прическа Анастасии Волочковой оставляет желать лучшего из-за
возможных проблем со здоровьем. Бывшей приме Большого театра стоит обратиться к
специалисту, считает эксперт.
Прическа Анастасии Волочковой оставляет желать лучшего из-за
возможных проблем со здоровьем. Бывшей приме Большого театра стоит обратиться к
специалисту, считает эксперт.
Злопыхатели постоянно критикуют танцовщицу за любовь к шпагатам
и откровенным фотосессиям. Также Анастасии Волочковой достается за сальные, по мнению
завистников, волосы.
"Опять голова в безобразном состоянии, ну приведите ее в
порядок!" – распекают отставную приму обыватели.
Между тем косметолог Татьяна Брызгалина считает, что стоит прислушаться к недругам, ведь даже Цицерон когда-то говорил,
что враги всегда говорят правду, друзья – никогда. По словам специалиста,
неопрятный вид у волос может быть из-за проблем со здоровьем.
"Нужно обратиться к трихологу и уже точно определить
причину. Чаще всего это жирная себорея, дерматологическое заболевание, которое
лечит доктор. Жирность головы нередко сопровождает перхоть", – пояснил эксперт.
27 Ноя 2019 в 9:55 PST
Косметолог отметил, что слишком активная работа сальных желез
возникает из-за неверно подобранной краски для волос, агрессивных средств для
ухода, а также из-за нарушения обменных процессов в организме. К примеру, у может быть недостаток железа. Звезде балета в срочном порядке надо к врачу.
Татьяна Брызгалина не исключает, что танцовщица намерено
создает эффект "грязных" волос. Возможно, звезде нравится ее внешний вид. Известны
случаи, когда голливудские звезды, например, специально отращивали волосы на
подмышках.