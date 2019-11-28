Рейтинг Владимира Зеленского в конце ноября рухнул до 52%. Ахиллесовой пятой президента стала ситуация в Донбассе: за полгода глава государства не смог прекратить боевые действия. Судьба Зеленского-политика теперь зависит от предстоящих переговоров в нормандском формате. Если он не сумеет найти общий язык с Владимиром Путиным, то о высоких рейтингах лидеру Незалежной придется забыть.
Рейтинг Владимира Зеленского в конце ноября рухнул до 52%. Ахиллесовой пятой президента стала ситуация в Донбассе: за полгода глава государства не смог прекратить боевые действия. Судьба Зеленского-политика теперь зависит от предстоящих переговоров в нормандском формате. Если он не сумеет найти общий язык с Владимиром Путиным, то о высоких рейтингах лидеру Незалежной придется забыть.
В сентябре Владимира Зеленского поддерживали 73% украинцев.
За три месяца уровень поддержки рухнул более чем на 20%. По данным последних
соцопросов, президенту Украины доверяют 52% граждан. Причем в ноябре падение
ускорилось.
Причины снижения рейтинга Зеленского проанализировали авторы
телеграм-канала Klymenko Time. Они напомнили, что главным требованием украинцев
к новому президенту было прекращение войны в Донбассе. Скорейшего окончания
войны хотят 58% граждан.
"Зеленский сейчас продолжает сохранять высокий рейтинг
из-за того, что он является ключевым драйвером мирного процесса на Донбассе.
Если бы подвижек в этом направлении не было – не было бы уже и 52%", -
пояснили авторы телеграм-канала.
Дальнейшая судьба Украины напрямую зависит от разрешения идущего
шестой год конфликта. Без окончания войны невозможно восстановление
экономических связей и поставок ресурсов, а значит, о росте промышленного
производства и развитии экономики придется забыть. Это потянет за собой
обострение социально-экономической обстановки.
"Повышения зарплат, появления рабочих мест, снижения
тарифов – всего этого не будет. Без мира и реинтеграции Донбасса", -
подчеркивает Klymenko Time.
Без мира в регионе
очень скоро не будет и рейтинга . Если прогресса в регионе
достичь не удастся, уровень поддержки украинского лидера быстро скатится к
цифрам статистической погрешности. Таким образом, его судьба напрямую зависит
от переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.
Разговор обещает быть трудным. Москва призывает Киев
начать прямой диалог с Донецком и Луганском. Без этого решить конфликт не
получится, уверены в Кремле. Как и его предшественник, уклоняется от контактов с
непризнанными республиками уклоняется.
Я считаю, что встреча Зеленского с Путиным нужна и важна, причем важна в первую очередь для Украины. Она давно назрела и должна состояться или на полях в «нормандском формате», или отдельно. Это в интересах нашей страны.
— Виктор Медведчук (@MedvedchukVV)