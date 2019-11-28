Рейтинг Владимира Зеленского в конце ноября рухнул до 52%. Ахиллесовой пятой президента стала ситуация в Донбассе: за полгода глава государства не смог прекратить боевые действия. Судьба Зеленского-политика теперь зависит от предстоящих переговоров в нормандском формате. Если он не сумеет найти общий язык с Владимиром Путиным, то о высоких рейтингах лидеру Незалежной придется забыть.

Рейтинг Владимира Зеленского в конце ноября рухнул до 52%. Ахиллесовой пятой президента стала ситуация в Донбассе: за полгода глава государства не смог прекратить боевые действия. Судьба Зеленского-политика теперь зависит от предстоящих переговоров в нормандском формате. Если он не сумеет найти общий язык с Владимиром Путиным, то о высоких рейтингах лидеру Незалежной придется забыть.В сентябре Владимира Зеленского поддерживали 73% украинцев.За три месяца уровень поддержки рухнул более чем на 20%. По данным последнихсоцопросов, президенту Украины доверяют 52% граждан. Причем в ноябре падениеускорилось.Причины снижения рейтинга Зеленского проанализировали авторытелеграм-канала Klymenko Time. Они напомнили, что главным требованием украинцевк новому президенту было прекращение войны в Донбассе. Скорейшего окончаниявойны хотят 58% граждан."Зеленский сейчас продолжает сохранять высокий рейтингиз-за того, что он является ключевым драйвером мирного процесса на Донбассе.Если бы подвижек в этом направлении не было – не было бы уже и 52%", -пояснили авторы телеграм-канала.Дальнейшая судьба Украины напрямую зависит от разрешения идущегошестой год конфликта. Без окончания войны невозможно восстановлениеэкономических связей и поставок ресурсов, а значит, о росте промышленногопроизводства и развитии экономики придется забыть. Это потянет за собойобострение социально-экономической обстановки."Повышения зарплат, появления рабочих мест, снижениятарифов – всего этого не будет. Без мира и реинтеграции Донбасса", -подчеркивает Klymenko Time.Без мира в регионеочень скоро не будет и рейтинга . Если прогресса в регионедостичь не удастся, уровень поддержки украинского лидера быстро скатится кцифрам статистической погрешности. Таким образом, его судьба напрямую зависитот переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.Разговор обещает быть трудным. Москва призывает Киевначать прямой диалог с Донецком и Луганском. Без этого решить конфликт неполучится, уверены в Кремле. Как и его предшественник, уклоняется от контактов снепризнанными республиками уклоняется.Я считаю, что встреча Зеленского с Путиным нужна и важна, причем важна в первую очередь для Украины. Она давно назрела и должна состояться или на полях в «нормандском формате», или отдельно. Это в интересах нашей страны.— Виктор Медведчук (@MedvedchukVV)