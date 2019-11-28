Судебные тяжбы футболиста Дмитрия Тарасова с первой супругой перешли на новый уровень. Теперь спортсмен требует понизить сумму алиментов до прожиточного минимума. Адвокат экс-жены звезды считает – это месть.

Судебные тяжбы футболиста Дмитрия Тарасова с первой супругойперешли на новый уровень. Теперь спортсмен требует понизить сумму алиментов допрожиточного минимума. Адвокат экс-жены звезды считает – это месть.Дмитрий Тарасов вышел из ФК "Локомотив" в июне этого, 2019года. С тех пор, по словам самого спортсмена, его финансы поют романсы. Якобызвезде футбола пришлось выставить на продажу собственный дом.Более того, совсем скоро его третья супруга модель АнастасияКостенко подарит ему третьего ребенка. Естественно, появление нового членасемьи больно ударит по карману спортсмена.Футболист обратился с заявлением в суд. Он потребовалуменьшить сумму алиментов, которые выплачивает дочери от первого брака Ангелине,в несколько раз. Долгое время спортсмен переводил наследнице почти 400 тысяч вмесяц. Если Фемида встанет на сторону Дмитрия Тарасова, то выплаты на ребенка сократятсячуть ли не до 15 тысяч рублей, что по сравнению с суммой до этого – копейки.Адвокат первой супруги спортсмена Оксаны Тарасовой СергейЖорин считает, что футболист прибедняется. Якобы спортсмен из мести экс-жене нехочет платить."Оксана считает, что таким образом Тарасов пытается ейотомстить, так как на каждом судебном заседании он все уменьшает и уменьшаетсумму алиментов. При этом Дмитрий не стесняется выкладывать в соцсети своюшикарную жизнь", – рассудил Сергей Жорин.18 Ноя 2019 в 3:37 PSTЮрист отметил, что с нынешней семьей наднях вернулся с курорта. Футболист отдыхал в Дубае, на что требуются немалыесредства. У спортсмена, по мнению Жорина, одна цель – платить как можно меньше.Рассказывая о долгах и трудностях с работой звезда спорта давит на жалость.Между тем все еще ждет предложений от футбольныхклубов. Пока работодатели обходят его стороной. Спортсмену приходится жить наденьги от рекламы в соцсетях. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.