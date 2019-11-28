Звезда сериала Кадетство Кирилл Емельянов десять лет скрывал от общественности внебрачного сына Марка. В студии программы На самом деле на Первом канале выяснилось, что артист может не являться отцом мальчика.

Звезда сериала "Кадетство" Кирилл Емельянов десять летскрывал от общественности внебрачного сына Марка. В студии программы "На самомделе" на Первом канале выяснилось, что артист может не являться отцом мальчика.В 2008 году 17-летнийи актер Кирилл Емельянов познакомился насъемках с поклонницей Кристиной Дехант.Девушка была старше молодого человека на четыре года. Через несколькомесяцев после начала романа возлюбленная сообщила Емельянову, что беременна."Проект закончился и закончились наши отношения мимолетные. Всентябре 2008 мне приходит СМС о том, что Кристина беременна. Я вышел с ней насвязь. Около десяти дней мы решали, как я к ней приеду. После Кристина пропалас радаров", – рассказала звезда сериала "Кадетство" в шоу "На самом деле".Незадолго до родов Дехант,по словам артиста, объявилась. Кирилл потребовал держать эту историю с ребенком в тайне. Взамен будущей маме он и его родители предложили ежемесячное содержание.Кирилл Емельянов десять лет платил алименты сыну, однако двамесяца назад артист узнал, что Марк мог родиться от другого мужчины. Актерутверждает, что Кристина уже во время беременности встречалась с другим мужчиной,возможно девушка вела параллельные отношения.Звезда сериала "Кадетство" наняла частного детектива, целый месяцза Дехант велась слежка. Оказалось, что десятилетний Марк называет папойдругого мужчину, некого Никиту Шишкану.Кристина Дехант, в свою очередь, появившись в студии "На самом деле", заявила, что Кирилл Емельянов бросил ее беременную. Она уверяла, чтобыла вынуждена выйти замуж за мужчину, которого не любила, чтобы у ее ребенкабыл отец. Ведь актер бросил ее.2 Май 2019 в 8:10 PDTКристина не стала отрицать, что живет с мужчиной по имениНикита. Женщина пыталась убедить экспертов шоу в том, что Шишкануее двоюродный брат. Якобы родственник переехал в Санкт-Петербург пару месяцевназад и на какое-то время остановился у нее.Между тем частный детектив, которого нанял Кирилл, поведал,что Кристина и Никита проживают вместе более двух лет. Это подтвердил педагог, укоторого занимается Марк.Проверка участников шоуна детекторе лжи показала, что Дехант и Шишкану не являются родственниками – они любовники,а Емельянов не отец мальчика. После ведущий программы Дмитрий Шепелев обнародовалрезультаты экспертизы ДНК, которая проводилась по просьбе звезды сериала "Кадетство"."Вероятность того, что Никита и Марк являются отцом и сыном,составляет 0%. Они не отец и сын", – сообщил ведущий программыОтметим, что в скором времени Кирилл Емельянов получитрезультаты другого генетического исследование. Оно подтвердит или опровергнетего отцовство. Результаты этого теста, скорее всего, озвучат в одном из следующихвыпусков шоу.