Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал принятие бюджета столицы на 2020-2022 годы. За главный финансовый документ города проголосовали представители всех фракций, подчеркнул он.

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал принятие бюджета столицы на 2020-2022 годы. За главный финансовый документ города проголосовали представители всех фракций, подчеркнул он.Бюджет на следующую трехлетку поддержали абсолютноебольшинство депутатов – 35 из 45. Это представители всех фракций столичногопарламента – "Единой России", КПРФ, "Справедливой России","Моей Москвы" и "Яблока", отметил мэр.По его словам, в ходе обсуждения законопроекта поступило много поправок. Каждую из них власти города обсуждали с депутатамидетально.Бюджет получился социальным, в то же время принятый документявляется бюджетом развития, подчеркнул градоначальник. "Смогли найтиресурсы для увеличения расходов по ряду приоритетных направлений", -написал Собянин на своем .Значительно выросли расходы на приоритетные для Москвынаправления – здравоохранение и образование. "Соответственно, на 30,4% и25,8%. Полностью обеспечены финансированием крупнейшие транспортные проекты -строительство метро, дорог, создание и развитие Московских центральныхдиаметров", – подчеркнул градоначальник.Мосгордума приняла бюджет города до 2022 года. За него проголосовали 35 из 45 депутатов - представители всех фракций. Он получился социальным и в то же время бюджетом развития. В блоге рассказываю о приоритетах:— Сергей Собянин (@MosSobyanin)Обеспечена всем необходимым и программа реновации. По словамСобянина, в ближайшие годы она должны выйти на проектную мощность. Серьезныерасходы предусмотрены также на поддержку малого и среднего бизнеса, на развитиепромышленности и инноваций.Одобренный всеми фракциями Мосгордумы бюджет на следующуютрехлетку градоначальник назвал гарантией устойчивого развития столицы. Онпоблагодарил парламентариев за конструктивную работу.Напомним, МГД в окончательном чтении бюджет Москвына заседании 27 ноября. Согласно документу, в следующем году доходы составятдва триллиона 798 миллиардов рублей, расходы – три триллиона 64 миллиарда рублей. В 2021 году сумма доходов превысит три триллиона рублей и продолжитрасти в 2022-м.Больше половины расходов направят на социальную сферу. Наздравоохранение, образование, спорт, культуру, а также жилье и социальнуюподдержку будет выделено 1,7 триллиона рублей.