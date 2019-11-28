Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал принятие бюджета столицы на 2020-2022 годы. За главный финансовый документ города проголосовали представители всех фракций, подчеркнул он.
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал принятие бюджета столицы на 2020-2022 годы. За главный финансовый документ города проголосовали представители всех фракций, подчеркнул он.
Бюджет на следующую трехлетку поддержали абсолютное
большинство депутатов – 35 из 45. Это представители всех фракций столичного
парламента – "Единой России", КПРФ, "Справедливой России",
"Моей Москвы" и "Яблока", отметил мэр.
По его словам, в ходе обсуждения законопроекта поступило много поправок. Каждую из них власти города обсуждали с депутатами
детально.
Бюджет получился социальным, в то же время принятый документ
является бюджетом развития, подчеркнул градоначальник. "Смогли найти
ресурсы для увеличения расходов по ряду приоритетных направлений", -
написал Собянин на своем .
Значительно выросли расходы на приоритетные для Москвы
направления – здравоохранение и образование. "Соответственно, на 30,4% и
25,8%. Полностью обеспечены финансированием крупнейшие транспортные проекты -
строительство метро, дорог, создание и развитие Московских центральных
диаметров", – подчеркнул градоначальник.
Мосгордума приняла бюджет города до 2022 года. За него проголосовали 35 из 45 депутатов - представители всех фракций. Он получился социальным и в то же время бюджетом развития. В блоге рассказываю о приоритетах:
— Сергей Собянин (@MosSobyanin)
Обеспечена всем необходимым и программа реновации. По словам
Собянина, в ближайшие годы она должны выйти на проектную мощность. Серьезные
расходы предусмотрены также на поддержку малого и среднего бизнеса, на развитие
промышленности и инноваций.
Одобренный всеми фракциями Мосгордумы бюджет на следующую
трехлетку градоначальник назвал гарантией устойчивого развития столицы. Он
поблагодарил парламентариев за конструктивную работу.
Напомним, МГД в окончательном чтении бюджет Москвы
на заседании 27 ноября. Согласно документу, в следующем году доходы составят
два триллиона 798 миллиардов рублей, расходы – три триллиона 64 миллиарда рублей. В 2021 году сумма доходов превысит три триллиона рублей и продолжит
расти в 2022-м.
Больше половины расходов направят на социальную сферу. На
здравоохранение, образование, спорт, культуру, а также жилье и социальную
поддержку будет выделено 1,7 триллиона рублей.