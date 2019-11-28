Участник группы Uma2rman Владимир Кристовский сообщил поклонникам радостную новость. Артист станет отцом в шестой раз. В социальных сетях музыкант опубликовал фотографию с супругой и младшим ..

Участник группы Uma2rman Владимир Кристовский сообщил поклонникам радостную новость. Артист станет отцом в шестой раз.В социальных сетях музыкант опубликовал фотографию с супругой и младшим сыном Федором. "Все четверо первый раз в пустыне", – подписал семейный кадр Кристовский.Подписчики обратили внимание на округлившийся живот жены исполнителя и поспешили поздравить семью с пополнением."Оля, какие вы молодцы! Здоровья вам и вашим деткам!!!", – цитирует одного из комментаторов "".Напомним, в прошлом Владимир Кристовский состоял в браке с Валерией Римской. У пары есть четверо детей: Ясмин, Станислава, Мия, Ума. В 2013 году музыкант женился на Ольге Пилевской. Спустя три года женщина подарила артисту сына Федора.