На второе заседания рабочей группы пришло руководство «скорой». Свою позицию высказал главврач Сергей Кулибаба .

Главный врач Владимирской станции скорой помощи пообещал, что в следующем месяце медикам будут выплачены стимулирующие надбавки. Это произошло на очередном заседании рабочей группы по скорой в Заксобрании.Сергей Кулибаба, главный врач станции скорой медицинской помощи г. Владимира: «Если мы допустили какие-то проблемы, то все поправим, все приведем к общему знаменателю. Я думаю, что все будет нормально. Я пока не хочу комментировать вот это все, все на стадии разбирательства - кто прав, кто виноват. - Ноября-декабрь стимулирующих не будет? - Еще раз говорю. Давайте пока этот вопрос не будем решать. Дождемся разбирательства. - По каким причинам? Вы как руководитель планируете выдачу в конце ноября заработной платы. Стимулирующие будут или нет? Вопрос простой. - Стимулирующие будут».Напомним,ранее в адрес Президента, губернатора и Законодательного собрания, в котором пожаловались на урезание зарплат, нехватку специалистов и другие проблемы. На встрече с руководством станции медики и депутаты обсудили возможность введения контроля за уровнем стимулирующих выплат и надбавок, повышения зарплат водителям неотложки и строительство новой подстанции скорой помощи. На следующей встрече члены рабочей группы обсудят результаты проверок, проведенных в учреждении прокуратурой и департаментом здравоохранения администрации области.Роман Кавинов, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области: «Ситуация тревожная, общество было взбаламучено этой ситуацией. Может быть даже излишне, как показала сегодняшняя рабочая группа. Но это стало поводом для того, чтобы наконец-то департамент встретился с коллективом учреждения, услышал их нужды и чаяния, для того, чтобы мы, общественность и депутаты поняли, что нужно сделать для того, чтобы скорая помощь продолжала приезжать к пациентам в городе Владимир и других наших городах».