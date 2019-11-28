Людмилу Абрамову поздравили с 90-летием, вручив от руководства ГСУ ГУ МВД России по г. Москве памятные подарки...

Заместитель начальника ГСУ ГУ МВД России по г. Москве полковник юстиции Богатырев Петр Евгеньевич, председатель Совета ветеранов ГСУ Данилова Руэрфа Владиленовна поздравили Людмилу Ильиничну Абрамову с 90-летием, вручив от руководства ГСУ ГУ МВД России по г. Москве памятные подарки.Абрамова Людмила Ильиничнародилась 24 ноября 1929 г. в с. Канищево Новодеревенского р-на, Рязанской области. После окончания в 1952 г. Московского юридического института поступила на работу следователем в Ленинградский районный отдел милиции г. Москвы. После этого работала старшим следователем 134, 96, 2 отделений милиции г. Москвы, следователем следственного отдела по Кировскому району УООП Исполкома Мосгорсовета, следователем, старшим следователем по особо важным делам СУ ГУВД Мосгорисполкома.В органах следствия Москвы проработала 29 лет.Награждена орденом «Трудового Красного Знамени», медалями: «За отличную службу по охране общественного порядка», «За безупречную службу» I, II и III степени, «Ветеран Труда», «50 лет Советской милиции», знаком «Отличник милиции».Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28