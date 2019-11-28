Бронзовая статуя шведского нападающего Златана Ибрагимовича подверглась вандализму со стороны болельщиков футбольного клуба Мальме, которые остались недовольны тем, что форвард стал совладельцем команды Хаммарбю.

Бронзовая статуя шведского нападающего Златана Ибрагимовича подверглась вандализму со стороны болельщиков футбольного клуба "Мальме", которые остались недовольны тем, что форвард стал совладельцем команды "Хаммарбю".Статуя 38-летнего футболиста разместилась между старым и новым стадионами "Мальме", ее автором стал Петер Линде. Вандалы повесили на скульптуру сиденье для унитаза, а также обмотали голову мешком для мусора.Fans Malmö bekladden standbeeld van Zlatan Ibrahimovic na nieuws over rol als mede-eigenaar bij Hammarby https://t.co/xZUq93mty6 pic.twitter.com/TXjXiUMSCD— AD.nl/sportwereld (@ADSportwereld) November 27, 2019Напомним, ранее Ибрагимович играл за голландский "Аякс", итальянские "Ювентус", "Интер", "Милан", испанскую "Барселону", французский "Пари Сен-Жермен" и английский "Манчестер Юнайтед". На его счету 116 игр, 62 гола и 16 передач за сборную Швеции.