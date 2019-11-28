Последние данные социологических опросов показывают, что уровень поддержки президента Украины Владимира Зеленского стремительно падает. Эксперты прогнозируют, что политика могут попытаться отправить в отставку во время массовых протестов.

Последние данные социологических опросов показывают, что уровень поддержки президента Украины Владимира Зеленского стремительно падает. Эксперты прогнозируют, что политика могут попытаться отправить в отставку во время массовых протестов.Как успели заметить многие эксперты и простые пользователи Сети, практически каждый президент Украины успел пройти один и тот же путь. В начале карьеры на политика возлагают надежду на то, что именно он сможет спасти Украину.Заканчивается же все тем, что несчастного обвиняют во всех бедах страны и выходят на улицы, чтобы выразить ему протест. Быстрее всех разочаровать украинцев рискует Владимир Зеленский. Как показали результаты исследований общественного мнения, если в начале сентября к нему позитивно относились 72% граждан, то уже в октябре этот показатель снизился до 66%, к началу ноября достиг отметки в 6;%, а согласно последним данным и вовсе провалился до 52%."Зеленский стахановским темпом приближается к своему звездному часу – прослушиванию на Майдане "Геть комедіанта", – на своей странице в "Телеграм" оценил карьерные перспективы Владимира Зеленского политолог Армен Гаспарян. Учитывая радикальный настрой находящихся в оппозиции к украинскому лидеру националистов, протесты могут обернуться полноценным государственным переворотом, считают пользователи Сети.Зеленский стахановским темпом приближается к своему звездному часу - прослушиванию на Майдане "Геть комедіанта". В начале сентября к нему позитивно относились 72% украинцев, в октябре - 66%, в начале ноября - 64%, а теперь - всего 52%— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan)Отметим, многие избиратели, некогда поддерживавшие Владимира Зеленского, отвернулись от него. Кого-то не устроила неустойчивая позиция главы государства по вопросу урегулирования ситуации в Донбасса. Значительная же часть разочаровавшихся сделали это по экономическим проблемам. Как писали "Дни.ру", при новом президенте украинцы стали жить даже хуже, чем при Петре Порошенко.