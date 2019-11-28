В музее-заповеднике в Александрове открылась выставка, посвященная истории правления Ивана Грозного и династии Романовых. Каждый экспонат - уникальный и рассказывает о событиях тех времен.

В музее-заповеднике в Александрове открылась выставка, посвященная истории правления Ивана Грозного и династии Романовых. Каждый экспонат - уникальный и рассказывает о событиях тех времен.Посуда, иконы, предметы быта. Книжные памятники. Гордость музея - "Слободская псалтырь" и "Часовник" были напечатаны во время правления Ивана Грозного. Но в фонд музея вернулись только недавно - спустя пять веков. В Александровской слободе во времена Ивана 4-го Грозного была своя печатная мастерская. На выставке соседствуют предметы разных веков и даже государств - царям вручали дары послы или заморские вещицы приобретали за границей. Например, парадный сундук Кассоне - образец мебели 17 века - его купили на европейском аукционе, рассказывает куратор выставки Анастасия Листопад.Анастасия Листопад. заведующая выставочным отделом музея-заповедника «Александровская слобода»: «И, казалось бы, Западная Европа - какое отражение может найти в искусстве русском? Вот яркий образец этого - замечательные объекты из нашего фондового собрания, наши жемчужины... И эти иконы очень необычные - тут видна традиция Западно-Европейской культуры, которая существовала в 17 веке.»