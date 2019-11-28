В Москве состоялось вручение премии GQ Super Women. Особое внимание привлекла Светлана Ходченкова, про чью беременность ходят упорные слухи.

В Москве состоялось вручение премии GQ Super Women. Особое внимание привлекла Светлана Ходченкова, про чью беременность ходят упорные слухи.Накануне, 27 ноября, в столичном "Особняке на Волхонке" прекрасные представительницы отечественного шоу-бизнеса – суперженщины – получили награды по версии журнала GQ. Вел церемонию актер Игорь Верник. Среди дам отметилась актриса Светлана Ходченкова. В последнее время в Сети говорят, будто светловолосая артистка ждет ребенка. Кто-то и вовсе утверждал, будто талия у Светы расплылась, а живот увеличился, и даже назывался срок беременности – 5-6 месяц.Но очевидно, все это пока только слухи. Ходченкова предстала перед многочисленными гостями и журналистами в обтягивающем черном бархатном платье, изюминкой которого стала короткая юбка. Артистка продемонстрировала невероятно стройные ноги и абсолютно плоский живот. Всем своим видом подтянутая Светлана дала понять, что ни о каком интересном положении и речи идти не может.Бархат выбрала и супруга певца Валерия Меладзе Альбина Джанабаева. Правда, ее наряд разительно отличался от платья Светланы Ходченковой. Альбина предстала в синем, с открытыми плечами одеянии и с разрезом на юбке. Образ свой она завершила стильной прической. Кстати, именно Джанабаева и Меладзе создавали музыкальное настроение вечера. Валерий и Альбина исполняли песни как соло, так и дуэтом. В финальной части выступления пара представила свою новую совместную композицию "Мегаполисы".К слову, на мероприятии отметилась и другая певица – Полина Гагарина. Артистка пришла на мероприятие в сером леопардовой расцветке коротком платье с открытыми плечами. Певица удостоилась награды в необычной номинации "Сила внутренней красоты".Произвела фурор телеведущая Елена Летучая. Эффектная блондинка предстала перед камерами в черном платье с таким головокружительным декольте, что у публики аж дух захватило. Кстати, про нее в Сети также то и дело говорят, будто Елена ждет ребенка. Однако все эти слухи пока так и не стали реальностью – Летучая неизменно демонстрирует великолепную фигуру без намека на округлившийся животик.На общем фоне выделилась актриса и модель . Она предстала в черных стильных брюках и в блестящем серебром фантазийном пиджаке. В тон наряду артистка подобрала туфли на высоком каблуке. Свои короткие волосы Анна убрала назад. Поклонники ждут не дождутся, когда артистка сыграет свадьбу со своим давним возлюбленным, однако в недавнем интервью Чиповская заявила, что в ближайшее время ни намерена ни выходить замуж, ни рожать детей.Настоящим украшением премии стала Ирина Винер-Усманова. Главный тренер сборной России по художественной гимнастике, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики получила приз в номинации "Спорт". свою яркую эффектную внешность, помимо темного платья с прозрачными вставками, дополнила тиарой и другими крупными украшениями.