Спасатели Рязанской области обследуют береговую линию Оки. Они разыскивают тело утонувшего рыбака.

Спасатели Рязанской областей обследуют береговую линию Оки. Они разыскивают тело утонувшего рыбака. Мужчина из Меленковского района ушел под лед. Трагический случай произошел 26 ноября. Это уже второй случай гибели человека на зимней рыбалке.Во Владимире излюбленное место подледного лова - водохранилище Содышка. Сейчас толщина льда - около десяти сантиметров - он может считаться безопасным. Но есть одно коварное место - акватория возле плотины. Поэтому сотрудники ГИМС установили здесь таблички о запрещении выхода на лед. На особом контроле - работа с детьми и места массового выхода на лед. Рыбакам же рекомендуется обязательно иметь средства спасения, и не вставать на лед группами. Как показал рейд, рыбаки прекрасно ознакомлены с этими нехитрыми правилами, но элементарных средств спасения у них не оказалось.Дмитрий Якунин, сотрудник МЧС России по Владимирской области: «Зафиксировано около 20 человек на льду, среди них была проведена профилактическая работа, распространены листовки. Была доведена информация о нахождении на льду. Граждане у нас все-таки пренебрегают правилами безопасности и халатно относятся к своей жизни и здоровью».