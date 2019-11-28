Спасатели Владимирской и Рязанской областей обследуют береговую линию Оки. Они разыскивают тело утонувшего рыбака.

Спасатели Владимирской и Рязанской областей обследуют береговую линию Оки. Они разыскивают тело утонувшего рыбака. Мужчина ушел под лед. Трагический случай произошел в Меленковском районе 26 ноября. Это уже второй случай гибели человека на зимней рыбалке.Во Владимире излюбленное место подледного лова - водохранилище Содышка. Сейчас толщина льда - около десяти сантиметров - он может считаться безопасным. Но есть одно коварное место - акватория возле плотины. Поэтому сотрудники ГИМС установили здесь таблички о запрещении выхода на лед. На особом контроле - работа с детьми и места массового выхода на лед. Рыбакам же рекомендуется обязательно иметь средства спасения, и не вставать на лед группами. Как показал рейд, рыбаки прекрасно ознакомлены с этими нехитрыми правилами, но элементарных средств спасения у них не оказалось.Дмитрий Якунин, сотрудник МЧС России по Владимирской области: «Зафиксировано около 20 человек на льду, среди них была проведена профилактическая работа, распространены листовки. Была доведена информация о нахождении на льду. Граждане у нас все-таки пренебрегают правилами безопасности и халатно относятся к своей жизни и здоровью».