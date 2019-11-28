Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко накануне встречи пятого тура группового этапа Лиги Европы против болгарского Лудогорца признался, что его команда не всегда рационально действовала в европейском клубном турнире, однако для молодых игроков красно-синих это неоценимый опыт.

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко накануне встречи пятого тура группового этапа Лиги Европы против болгарского "Лудогорца" признался, что его команда не всегда рационально действовала в европейском клубном турнире, однако для молодых игроков красно-синих это неоценимый опыт."Мы очень много сил потратили в этом турнире, действовали не очень рационально, много прессинговали. Это оборачивалось против нас. Но это хорошая школа для молодых игроков, которые должны выкладываться на 110%", – цитирует Гончаренко ТАСС."Все остальные команды играли более рационально. Но у нас нет деления на матчи Лиги Европы и чемпионата России", – добавил белорусский специалист.Встреча между ЦСКА и "Лудогорцем" состоится 28 ноября в Москве. Она начнется в 20:55 по московскому времени. Красно-синие после четырех туров занимают последнее место в группе H, набрав лишь одно очко.