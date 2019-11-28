Суд учёл, что у них есть дети

Во Владимире суд признал троих местных жителей виновными в укрывательстве особо тяжкого преступления. Их друг убил человека, а остальные решили ему помочь избавиться от тела, сообщает сайт Фрунзенского районного суда города Владимира.26 марта 2018 года в квартире на улице Добросельской житель Владимира на глазах своей возлюбленной убил своего знакомого. После убийства он позвонил друзьям и попросил о помочь спрятать тело. Пока женщина отмывала следы убийства в квартире, компания из четырёх друзей поместили тело в шифоньер и отвезли его на такси в гараж. Оттуда тело унесли в лес и закопали, но тремя месяцами позднее его обнаружили.Фрунзенский районный суд взял во внимание то, что у сообщников убийцы есть дети, а также, что они дали чистосердечное признание. Мужчин приговорили к штрафам от 30 до 40 тысяч.