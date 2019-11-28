Свой день рождения отметила Лухтоновская школа-интернат. Главным подарком стал центр психологической поддержки, развития и релаксации "Успех".

Свой день рождения отметила Лухтоновская школа-интернат. Главным подарком стал центр психологической поддержки, развития и релаксации "Успех". Его открыли в рамках федерального проекта "Доброшкола", направленного на поддержку обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Грант на приобретение нового оборудования помогла получить компания "Дау Изолан", попечитель школы-интерната. Новый центр оценили ребята и гости праздника.11-летний Султан одним из первых опробовал новую развивающую игру. Не сразу получается, но шестиклассник быстро приручает забавную обезьянку. Современный коррекционный комплекс с биоуправлением помогает улучшить координацию движений, тренирует внимание и развивает познавательные навыки. А главное - дети обучаются с удовольствием.Султан Чинаев, воспитанник Лухтоновской школы-интерната: «Там было чуть-чуть сложно, мне понравилось!»Для Лухтоновской школы-интерната, где воспитываются 49 ребят с особыми образовательными потребностями, новый центр психологической поддержки, развития и релаксации стал настоящим подарком ко дню рождения. Здесь три зоны: комната для консультаций, коррекционно-развивающий кабинет и релакс-комната. Интерактивную песочницу, массажную кровать и сухой бассейн высоко оценили гости, пришедшие на праздник, и сами ребята.Инна Павлухина, педагог-психолог: «Когда, прибегая на переменах после какого-то тяжелого урока, они приходят, кто-то посидит, кто-то на массажном кресле полежит, предположим. Кто-то просто в бассейне посидит с пузырьковой колонной, которая светится. Успокаиваются, набираются новых сил для дальнейшего урока. Т.е. я вижу, что оборудование, которое мы подобрали все вместе, над чем мы поработали, конечно же, идет им на пользу».Центр был создан в рамках федерального проекта "Доброшкола" при участии компании "Дау Изолан". Попечители помогли сделать ремонт в кабинетах и медицинском блоке. Партнерство "Дау Изолан" и Лухтоновской школы-интерната длится уже более пяти лет. За это время компания подарила ребятам футбольное поле и социальную гостиницу для выпускников, которые приезжают погостить. Но самое важное — это дружба, которая связала детей и взрослых.Сергей Аникин, генеральный директор компании «Дау Изолан»: «Мы здесь частые гости. Мы приезжаем, общаемся с ребятами, играем в футбол. И ребята приезжают к нам. Они были несколько раз уже у нас на предприятии. Вот этот этап личного контакта между тобой и детьми, он обязательно должен оставаться. В нашем случае, это, действительно, душевный порыв. Мы с прошлого года вошли в попечительский совет школы-интерната и делаем все возможное, чтобы улучшить качество жизни ребят здесь».День рождения завершился грандиозным праздником. Ребята и их гости из компании "Дау Изолан" играли, водили хороводы и соревновались в эстафете. Конечно, победила дружба! А наградой стал огромный торт с символической надписью - "Вместе все получится".Владимир Лебедев, «Вести-Владимир»