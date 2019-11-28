ОМВД России по району Измайлово, г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Колпакова Владимира Владимировича...

ОМВД России по району Измайлово, г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Колпакова Владимира Владимировича, 1968 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 8 сентября 2008 года.Приметы: на вид 40-45 лет, рост 160-­174 см., среднего телосложения, волосы прямые темно-русые, глаза серые.Особые приметы: на правой руке и левой руке татуировки.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(499)463-57-08 или в службу «102» (с мобильного – 112).