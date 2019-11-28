ОМВД России по району Измайлово, г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Мартынова Дениса Юрьевича...

ОМВД России по району Измайлово, г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Мартынова Дениса Юрьевича, 1979 года рождения, местонахождение которого неизвестно с мая 2006 года.Приметы: на вид 30-35 лет, рост 170 см., нормального телосложения, волосы прямые русые.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(499)463-57-08 или в службу «102» (с мобильного – 112).