Сотрудники полиции УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивают пропавшего без вести Пазылова Эсенбая Шамырбековича, 1988 года рождения...

Сотрудники полиции УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивают пропавшего без вести Пазылова Эсенбая Шамырбековича, 1988 года рождения, проживающего в г. Московский, который 18 ноября текущего года ушел из дома, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 30 лет, рост 185 см, плотного телосложения, глаза карие.Был одет: куртка черного цвета с капюшоном, черные ботинки, черные брюки, серый свитер.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 116-56-82 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79