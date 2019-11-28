«...Кадровый голод выражен на детской больнице очень. Причем не только в специалистах, сейчас есть уже проблема с участковыми педиатрами...»
Нехватка медперсонала – острый вопрос здравоохранения Владимирской области. Недоукомплектованность штата отмечается практически во всех поликлиниках и больницах региона. , - медицинские скандалы только этой осени.
В Александровской детской больнице пациенты жалуются на огромные очереди, главной причиной которых, по мнению главврача Ирины Галаевой, является тоже кадровый вопрос
Ирина Галаева
Главный врач ГБУЗ «Александровская районная детская больница»:
«
В 2018 и 2019 годах ни одного доктора к нам не пришло. Доктора только уходят. Чем мы сейчас располагаем? На ставку у нас работает эндокринолог, на 0,75 ставки — невролог, на 0,75 ставки — кардиолог, окулист — на 0,5 ставки уже в течение трех лет, психиатр — 0,25 ставки, травматолог — 0,25 ставки. Кадровый голод выражен на детской больнице очень. Причем не только в специалистах, сейчас есть уже проблема с участковыми педиатрами. Например, у нас на девять участков осталось два педиатра. Одна из них ушла на больничный, и фактически остался один педиатр. Все на износе. И улучшения никакого не предвидится. Ничего хорошего в нашей перспективе нет, хотя и пишем в институты, и обещаем хорошую среднюю заработную плату, которая сейчас у докторов поднялась. Зарплата сейчас около 35 тысяч рублей, те, кто работает на полторы ставки, — до 50 тысяч рублей. Но это целый день нужно быть в больнице». Сообщает
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