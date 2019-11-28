«...Кадровый голод выражен на детской больнице очень. Причем не только в специалистах, сейчас есть уже проблема с участковыми педиатрами...»

Нехватка медперсонала – острый вопрос здравоохранения Владимирской области. Недоукомплектованность штата отмечается практически во всех поликлиниках и больницах региона. , - медицинские скандалы только этой осени.В Александровской детской больнице пациенты жалуются на огромные очереди, главной причиной которых, по мнению главврача Ирины Галаевой, является тоже кадровый вопросИрина ГалаеваГлавный врач ГБУЗ «Александровская районная детская больница»:В 2018 и 2019 годах ни одного доктора к нам не пришло. Доктора только уходят. Чем мы сейчас располагаем? На ставку у нас работает эндокринолог, на 0,75 ставки — невролог, на 0,75 ставки — кардиолог, окулист — на 0,5 ставки уже в течение трех лет, психиатр — 0,25 ставки, травматолог — 0,25 ставки. Кадровый голод выражен на детской больнице очень. Причем не только в специалистах, сейчас есть уже проблема с участковыми педиатрами. Например, у нас на девять участков осталось два педиатра. Одна из них ушла на больничный, и фактически остался один педиатр. Все на износе. И улучшения никакого не предвидится. Ничего хорошего в нашей перспективе нет, хотя и пишем в институты, и обещаем хорошую среднюю заработную плату, которая сейчас у докторов поднялась. Зарплата сейчас около 35 тысяч рублей, те, кто работает на полторы ставки, — до 50 тысяч рублей. Но это целый день нужно быть в больнице». СообщаетФото